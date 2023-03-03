Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman ve bilim insanları katıldı. Kurulda yer alan isimler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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