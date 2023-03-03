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Haberler Galeri Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı. Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman ve bilim insanları katıldı. Kurulda yer alan isimler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:45
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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkımlara sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

KALICI KONUT İNŞASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bir yandan geçici barınma sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılırken, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

OLASI MARMARA DEPREMİNE HAZIRLIK

Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

DEPREM ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

Deprem yaşanmadan önce altyapısı, konutları, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için harekete geçildi! Kurulda yer alan isimler belli oldu | Kurul üyeleri belli oldu! Afete dirençli şehirler oluşturulacak

ERDOĞAN: TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.