30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan, kırmızı kategoride yer alan illerde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların başlayacağı tarihe çevrildi. Bu hafta sonu yasak olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta sonu yask var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:55
  • 1
  • 14
Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler hayata geçirildi. Normalleşme sürecinin ardından vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyordu. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? 3 NİSAN CUMARTESİ...

Kabine toplantısında alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde afta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

  • 3
  • 14
Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

  • 4
  • 14
Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

  • 5
  • 14
Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

RAMAZAN AYINDA KISITLAMALAR NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.