Bu hafta sonu yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan, kırmızı kategoride yer alan illerde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların başlayacağı tarihe çevrildi. Bu hafta sonu yasak olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta sonu yask var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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