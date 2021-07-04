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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

Koronavirüs aşısı BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim" dedi. Herkesin aşılanmasının önemli olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 17:25
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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

Prof. Dr. Uğur Şahin Türk öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Lisans ve lisansüstü mezuniyet töreni üniversite kampüsünde fiziksel olarak yapılırken geniş katılımla gerçekleşen programda onur konuşmacıları BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katılarak gençlere bilim ve araştırmanın insanlık için nasıl fark yarattığını dünyaya gösterdiğini anlattılar.

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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

UĞUR ŞAHİN MEZUNİYET TÖRENİNE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI

Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, "Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti.

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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

Mezun olan öğrencileri diplomaları için tebrik eden Şahin, "Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.

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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

Şahin, çalışmaları ve aşılama süreçlerinin gidişatı ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini dile getirdi.

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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?

NORMALE DÖNÜŞ...

Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmemize vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, aşılama süreçleri ve normale dönüş ile ilgili de paylaşımlarda bulundu.