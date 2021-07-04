04 Temmuz 2021, Pazar
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Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması! Normalleşme için ne dedi?
Koronavirüs aşısı BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim" dedi. Herkesin aşılanmasının önemli olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 04.07.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 17:25
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