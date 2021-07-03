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Haberler Galeri ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı üniversite sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite sınavına 2 milyon 592 bin 579 aday katılım sağladı. Üniversite hayali ile bekleyişini sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuç tarihi duyuruldu. Peki, 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:35
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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS sınav sonuç tarihi, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM tarafından sınava ilişkin tüm detaylar açıklandı. Heyecanla beklenen sınav sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.