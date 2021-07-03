03 Temmuz 2021, Cumartesi
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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yılı üniversite sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite sınavına 2 milyon 592 bin 579 aday katılım sağladı. Üniversite hayali ile bekleyişini sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuç tarihi duyuruldu. Peki, 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:35
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