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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödeniyor. İŞKUR üzerinden kayıt olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işsizlik maaş başvurusu yapabiliyor. Başvuruları kabul edilenler ödemelerini PTT üzerinden alabilecek. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır. İşte, işsizlik maaşı başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:31
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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

30 gün içinde başvuran alıyor. PTT şubesinden çekebilirsiniz.Başvuru şartları ve detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşsiz kalan vatandaşlara ödenen maaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet tarafından ödenen işsizlik maaşını almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bu sayede işsizlik maaşını PTT şubelerinden alabilecek. İşsizlik maaşına başvuru yapmak isteyenler için detaylar belli oldu. İşte, işsizlik maaşı için başvuru detayları...

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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

İŞKUR'A BAŞVURU YAPILACAK

İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir.

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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

E Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

İŞSİZLİK PARASI İÇİN ÖDENEK SÜRESİ VAR

İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.

Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.

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PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek.