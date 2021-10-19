PTT şubesinden anında kolayca çekebilirsiniz! 30 gün içinde başvuru yapmak yeterli! İşte, başvuru detayları ve şartları...

İŞSİZLİK PARASI İÇİN ÖDENEK SÜRESİ VAR

İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.

Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.