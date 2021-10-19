Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 yılında yapılacak 5 bin uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 01-10 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına girecekler. Peki, Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...