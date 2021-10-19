19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 yılında yapılacak 5 bin uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 01-10 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına girecekler. Peki, Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:55
  • 1
  • 18
Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? Jandarma Genel Komutanlığı'na ihtiyaç duyulan boş kontenjanlara toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak. Başvular 01-10 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar duyurulacak. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden duyurulacak.

  • 3
  • 18
Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma: 3.901
Lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli): 804
Muhabere: 250
At bakıcısı: 12
Bot serdümeni 23
Havacılık: 10

Toplam: 5.000

  • 4
  • 18
Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, hesap makinesi, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecek. Bu tür cihazlarla gelen adaylar sınav alanına alınmayacak.

Sınavlar beş aşamada yapılacak. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecek.

  • 5
  • 18
Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?

SINAV AŞAMALARI NELER?

Ön sağlık muayenesi;

Sınav, Test ve Mülakat İşlemleri;

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (spor testi);

Uygulama Sınavı;

Mülakat Sınavı;