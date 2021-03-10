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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT personel alımı 2021: PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı... PTT personel alımı 2021: PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı...
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT personel alımı için geri sayım başladı. Yurt genelinde iş arayışında olan vatandaşlar, geçtiğimiz yıl duyurulan 55 bin personel alımı için gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler ise PTT iş başvuru ekranını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 16:25
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT Personel alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. 55 bin personel alım yapılacağı geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Yeni yılın gelmesi ile birlikte alım için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Alım için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
PTT BAŞVURU FORMU
PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.