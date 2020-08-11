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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil
Son dakika haberi... Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren yaptığı açıklamalarla vatandaşların güvenini kazanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Rusya'nın 'koronavirüs aşısını bulduk' açıklamasıyla net konuştu. Putin'in aşıyı tescil ettiklerini ve kızının da aşı olduğunu açıklamasının ardından Ceyhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kovid-19 aşını bulduğunun mümkün olmadığını söyleyen Ceyhan, Putin'in bu açıklamayı neden yaptığına dair değerlendirmelerde bulundu ve dünyada koronavirüse karşı sürdürülen aşı çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler verdi. İşte Ceyhan'dan gündeme bomba gibi düşen o açıklamasını detayları...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:11Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 17:20