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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

Son dakika haberi... Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren yaptığı açıklamalarla vatandaşların güvenini kazanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Rusya'nın 'koronavirüs aşısını bulduk' açıklamasıyla net konuştu. Putin'in aşıyı tescil ettiklerini ve kızının da aşı olduğunu açıklamasının ardından Ceyhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kovid-19 aşını bulduğunun mümkün olmadığını söyleyen Ceyhan, Putin'in bu açıklamayı neden yaptığına dair değerlendirmelerde bulundu ve dünyada koronavirüse karşı sürdürülen aşı çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler verdi. İşte Ceyhan'dan gündeme bomba gibi düşen o açıklamasını detayları...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 17:20
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüse karşı aşı açıklamasını değerlendirdi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

Ceyhan, "Fiyatı ne olursa olsun bu kadar büyük bir pazardan pay elde etmek için son zamanlarda görülen, daha çok bilim adamlarından değil devlet idarecilerinden ya da aşının sponsoru olan firmadan yapılan açıklamaları biraz temkinli karşılamak lazım...

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

...Rusya'nın açıklamasından anladığımız, etkili bir aşı geliştirilmiş değil henüz bunların testlerine başlanacağı söyleniyor" dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

Ceyhan, Rusya lideri Putin'in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescillendiği yönünde yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Rusya Devlet Başkanı kızına aşı yaptığını söylemiş. Bu aşının bulunup da insanlara yapılır durumda olduğunu göstermiyor. Rusya'nın yaptığı aşılamada, aşının henüz klinik testlerine başlanmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde testlere başlanacağı söyleniyor" diye konuştu.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş sözler: Rusya'nın koronavirüs aşısını bulmuş olması mümkün değil

'RUSYA ONLARIN GERİSİNDE'
Prof. Dr. Ceyhan, insanlarda testlere başlanan 6 aşı çalışmasının olduğunu belirterek, "Hatta Rusya onların biraz daha gerisinde gibi görünüyor. 'Testlere başlamak' demek zaten bunun aylar alacak bir sürenin başladığını gösteriyor.