ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos tarihinden itibaren tercih işlemleri başladı. ÖSYM üzerinden tercih işlemleri devam ederken, üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Tercih işlemi 14 Ağustos 23:59'a kadar devam edecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...