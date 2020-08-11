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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos tarihinden itibaren tercih işlemleri başladı. ÖSYM üzerinden tercih işlemleri devam ederken, üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Tercih işlemi 14 Ağustos 23:59'a kadar devam edecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:28
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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih dönemini 14 Ağustos tarihinde sona erecek olmasından dolayı üniversite kayıt tarihi için gözler YÖK'e çevrildi. Milyonlarca aday kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıracak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar YKS tercihlerini gerçekleştiren adayların son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor.

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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

14 Ağustos'ta sona erecek olan tercih maratonu ardından tercihlerinden herhangi bir okula yerleşmiş olan vatandaşlar üniversitelere kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu noktada tarihleri ise merak ediliyor.

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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzuna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...

ÜNİVERSİTELER BU SENE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise bulunmuyor ancak yapıldığı takdirde açıklama detayları haberimizin içerisinde olacaktır.