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ÖSYM son dakika: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos tarihinden itibaren tercih işlemleri başladı. ÖSYM üzerinden tercih işlemleri devam ederken, üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Tercih işlemi 14 Ağustos 23:59'a kadar devam edecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri belli mi? Online...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:28
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