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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Beyrut limanında dün gerçekleşen korkunç patlama dünyayı derinden sarstı. Çok sayıda kişinin öldüğü binlerce insanın yaralandığı patlamada Beyrut şehri de savaş alanına döndü. Patlamanın sebebiyle ilgili olarak eski CIA çalışanı önemli açıklamalar yaptı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:28
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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Orta Doğu konusunda deneyim sahibi eski CIA çalışanı Robert Baer, CNN International'a Beyrut'ta gerçekleşen patlamayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dün gerçekleşen korkunç patlamanın videolarına bakıldığında patlamada amonyum nitratın bulunduğunun kesin olduğunu söyleyen uzman patlamanın asıl sebebinin ise sadece bu olamayacağına inandığın�� açıkladı.

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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Lübnan'nın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre patlamanın limandaki bir depoda havai fişeklerin bulunduğu alanda çıkan bir yangından kaynaklandığı bildirilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.

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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer'e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.

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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Baer yaptığı açıklamada "Bu kesinlikle gübre hammaddesi olan amonyum nitrata benzemiyor, patlayan şey açıkça askeri bir patlayıcı, bundan neredeyse eminim." dedi.

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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Baer "Turuncu ateş topuna bakın! Bu kesinlikle, iddia ettiğim gibi, askeri bir patlayıcı." iddiasında bulundu.