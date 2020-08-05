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Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...
Beyrut limanında dün gerçekleşen korkunç patlama dünyayı derinden sarstı. Çok sayıda kişinin öldüğü binlerce insanın yaralandığı patlamada Beyrut şehri de savaş alanına döndü. Patlamanın sebebiyle ilgili olarak eski CIA çalışanı önemli açıklamalar yaptı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:28
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