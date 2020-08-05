Beyrut'taki patlamayla ilgili eski CIA uzmanından flaş açıklama: Turuncu ateş topuna bakın bu kesinlikle...

Lübnan'nın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre patlamanın limandaki bir depoda havai fişeklerin bulunduğu alanda çıkan bir yangından kaynaklandığı bildirilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.