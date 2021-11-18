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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümü eklendi. Güncellenen rehberde, okullarda meydana gelebilecek koronavirüsle ilgili 18 örnek olaya yer verilerek bunlar karşısında nasıl yol izlenmesi gerektiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:04
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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi.

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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Rehbere eklenen "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümünde, bir veya birden fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda, maske kuralına uyulduğu ve uyulmadığı durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiği rehberde, sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde planlanmasının önemi vurgulandı.

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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Okullarda, yiyecek tüketiminin mümkün olduğu kadar açık havada yapılması gerektiği belirtilerek, "Sınıf içinde yapılma zorunluluğu var ise tavanı yüksek olan, havalandırmanın iyi şekilde sağlandığı ve kişiler arası mesafenin sağlandığı alanlarda yapılması sağlanmalı, maskenin çıkartıldığı sürenin kısa olmasına özen gösterilmeli ve maskesiz öğrenciler arasında mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir." uyarısında bulunuldu.

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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin "yakın temaslı" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceği hatırlatıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun olmadığı durumlarda, bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin "yakın temaslı" kabul edileceğinin altı çizildi.

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Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi

OKULLARDA KARŞILAŞILABİLECEK ÖRNEK KOVİD-19 OLAYLARI
Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi. Bu olaylardan bazıları ve yapılması gerekenler şöyle: