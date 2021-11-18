18 Kasım 2021, Perşembe
Pozitif vakada yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümü eklendi. Güncellenen rehberde, okullarda meydana gelebilecek koronavirüsle ilgili 18 örnek olaya yer verilerek bunlar karşısında nasıl yol izlenmesi gerektiği aktarıldı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:04
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