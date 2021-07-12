Halkalı yeni havalimanı metro hattında kritik gelişme! Bakan açıkladı! Yüzde 60'ı bitti

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projelerle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını, bu dev projelerin yanı sıra kentin dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donattıklarını bildirdi.