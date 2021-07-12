12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Halkalı yeni havalimanı metro hattında kritik gelişme! Bakan açıkladı! Yüzde 60'ı bitti
Halkalı 3. Havalimanı metro hattı durakları | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:55
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