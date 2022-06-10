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Haberler Galeri POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM yedek listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yedeklere kalan adaylar, yedek aday yerleştirme sürecinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 'POMEM yedek kaça kadar gelir?' gibi sorular gündeme geldi. Peki, POMEM yedek listesi açıklandı mı? 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 09:31
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POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM yedek sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adaylar yedeklere kaldı. Bu kapsamda yedek yerleştirmelerine ilişkin detaylar gündeme geldi. Peki, POMEM yedek listesi açıklandı mı? 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ilerleyen günlerde Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden açıklanacağı bildirildi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

28. DÖNEM POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?

POMEM yedek sonuçları henüz açıklanmadığı için, yedeklerden lisans mezunu, ön lisans mezunu adaylardan kaç kişinin atanacağı sonuçlar ile birlikte belli olacak.

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POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

28. Dönem POMEM yedek sonuçları açıklandığında Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi sitesinden açıklanacak olup, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

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POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...