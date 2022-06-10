POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?

POMEM yedek listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yedeklere kalan adaylar, yedek aday yerleştirme sürecinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 'POMEM yedek kaça kadar gelir?' gibi sorular gündeme geldi. Peki, POMEM yedek listesi açıklandı mı? 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...