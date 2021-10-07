Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Başkent'te susuzluk sorunlarına Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesi de eklendi. Çamlıdere'nin Gürağaç Mahallesi'nde köylüler hijyenik olmayan koşullarda evlerinde çeşme dahi olmadan yaşamak zorunda alırken, ne su deposu olan ne de sondajla su arama çalışması yapılan köylerine su şebekesi istediler.

