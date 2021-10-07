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Haberler Galeri Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ'nin ilgilendiği yok!

Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ'nin ilgilendiği yok!

Ankara'da susuzluk sorunu giderek derinleşiyor, CHP'li belediye hiçbir tedbir almıyor. Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Gürağaç Mahallesi, susuzluktan kırılıyor. Köye su taşıyan Mühteser Bayram'ın, tankerle dereye uçarak öldüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 14:46
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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Ankaralılar'ın 2021 Türkiyesi'nde yükselen su feryadı devam ediyor. Ankara'da Gölbaşı, Nallıhan ve Mamak ilçelerinden sonra Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere'den susuzluk çığlığı yükseldi.

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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Başkent'te susuzluk sorunlarına Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesi de eklendi. Çamlıdere'nin Gürağaç Mahallesi'nde köylüler hijyenik olmayan koşullarda evlerinde çeşme dahi olmadan yaşamak zorunda alırken, ne su deposu olan ne de sondajla su arama çalışması yapılan köylerine su şebekesi istediler.

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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Gürağaç sakinleri, seçim öncesinde "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Yavaş'tan köylerine su getirmesini istediler.

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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Gürağaç Mahallesi'nde susuzluk çilesi çeken vatandaşlar ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can susuzluk sorunlarını anlattı.

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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ’nin ilgilendiği yok!

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: "21. Yüzyılda Ankara'nın yanı başında Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'i Çamlıdere Barajı'ndan karşılanırken köylerimizin böyle susuzluk çekmesini içime sindiremiyorum.