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Ankaralıların su feryadı! Barajın yanında susuzluk çilesi: ASKİ'nin ilgilendiği yok!
Ankara'da susuzluk sorunu giderek derinleşiyor, CHP'li belediye hiçbir tedbir almıyor. Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Gürağaç Mahallesi, susuzluktan kırılıyor. Köye su taşıyan Mühteser Bayram'ın, tankerle dereye uçarak öldüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 14:46