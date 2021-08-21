21 Ağustos 2021, Cumartesi
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ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu personeli atamalarında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavının 2021 yılı oturumları tamamlandı. Bu sene lisans düzeyinde yapılan sınavların sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS A Grubu ve Öğremenlik ile Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 12:30
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