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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB açıkladı! Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 550 muvazzaf subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar MSB açıkladı! Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 550 muvazzaf subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar Jandarma subay alımı son gün ne zaman? 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı için başvuru süreci devam ediyor. 17 Şubat'ta başlayan başvuru süreci ile ilgili detayları sizler için yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve başvuru işlemleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB açıkladı! Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 550 muvazzaf subay alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 04.03.2021 15:52
Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacak. 17 Şubat'ta başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, MSB açıkladı! Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 550 muvazzaf subay alımı başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
17 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecekler.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel şartlar şu şekilde:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eş değerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(5) Adaylar tarafından;
(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek(P3) puan türünden en az 6 5puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan(P4) puan türünden en az 70 puan,2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,