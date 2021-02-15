POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama: 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman?

27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 8 bin polis alımı için gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM'lerde süreç devam ediyor. Başvuru işlemlerini yapan adaylar heyecan içinde sınav aşamasını bekliyordu. Ön sağlık kontrolü ile başlayacak olan sürece ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılr? 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman? İşte haberin detayları...