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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama: 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman? POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama: 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman?
27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 8 bin polis alımı için gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM'lerde süreç devam ediyor. Başvuru işlemlerini yapan adaylar heyecan içinde sınav aşamasını bekliyordu. Ön sağlık kontrolü ile başlayacak olan sürece ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılr? 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:42
27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında heyecan sürerken, sınav aşamaları bugün itibarıyla başlıyor. Ön sağlık kontrolünden geçecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve mülakatlar ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacak.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.
27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK VE MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir.
Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.