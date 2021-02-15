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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 15 Şubat Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? 14 ilde... MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 15 Şubat Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? 14 ilde... Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen eğitimde yüz yüze eğitim sistemine kademeli olarak geçiş yapılacağı bildirilmişti. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından bugün ders başı yapan öğrenciler, yüz yüze eğitim ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim iptal mi, ertelendi mi? 15 Şubat Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 10:12
Son dakika... Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokullarının bugün açılacağı bildirilmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 15 Şubat Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? Hangi illerde okullar ertelendi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova ile Bursa'da 2 gün, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir'de yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. İstanbul'da ise yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI
2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili bugün sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı
İLKOKUL, 8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
ORTAOKUL 5, 6 VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Salgının seyrine göre bu sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.