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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM ile 8 bin polis alınacak: 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları ve puan bilgileri... POMEM ile 8 bin polis alınacak: 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları ve puan bilgileri...
27. Dönem POMEM başvuruları için geri sayım başladı. Polis olmak isteyen vatandaşlar heyecan içinde başvuruların başlayacağı tarihi bekliyordu. Polis Akademisi tarafından müjdeli haber geldi. Yayımlanan ilana göre, lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nedir? Kaç puan gerekiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 17:20
27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? Polis olma hayali kuran yüz binlerce vatandaş, Polis Akademisi ilanlarını yakından takip ediyor. 26. Dönem POMEM'lerin tamamlanmasının ardından gözler 27. Dönem POMEM'lere çevrildi. Merakla beklenen ilan yayımlandı. Buna göre, toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nedir? Kaç puan gerekiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM başvuruları, 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
KİMLER BAŞVURABİLİR? 27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ...
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az ( 60,00), mezunları için yapılan önlisans yılı 2020 puan türünden en az ( Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 ) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır. 65,00 27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)