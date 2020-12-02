KYK burs sonuçları 2020: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs miktarı...

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs miktarı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. GSB ile e Devlet üzerindeki T.C. kimlik no ile sorgulama sayfalarında yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada "KYK burs sonuçları açıklandı" iddiası sonrasında araştırmalar hız kazanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklama binlerce aday tarafından bekleniyor. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs miktarı...