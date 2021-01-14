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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM alımları son dakika: 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları... POMEM alımları son dakika: 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları...
27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi için polis alım başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz ay başvuruları tamamlanan polislik alımları için sonuçların açıklanacağı tarih sorgulanmaya başlandı. Yapılan açıklama neticesinde, 27. Dönem POMEM kapsamında 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı bildirilmişti. İşte, 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 17:17
27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2021 yılı polis alımları için başvurular ise 8-24 Aralık tarihlerinde kabul edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar ise binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İşte, 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM polis alımı başvuru sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları yakından takip edilirken yakın zamanda 27. Dönem Pomem sonuçlarının adayların erişimine açılması bekleniyor…
POMEM 27. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA!
Polis alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
27. DÖNEM POMEM SINAVI HAKKINDA! SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.