27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2021 yılı polis alımları için başvurular ise 8-24 Aralık tarihlerinde kabul edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalar ise binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İşte, 27. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ve PA ile polis alım sonuçları...