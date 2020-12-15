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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
27. Dönem polis alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar oldukça ilgi kuruyor. Geçtiğimiz günlerde 5 bin 440 erkek ve 960 kadın şeklinde toplam 8 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Polis olmak için hayal kuranlar başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.12.2020 20:13Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 20:28
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?