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Haberler Galeri POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

27. Dönem polis alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar oldukça ilgi kuruyor. Geçtiğimiz günlerde 5 bin 440 erkek ve 960 kadın şeklinde toplam 8 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Polis olmak için hayal kuranlar başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 15.12.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 20:28
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans, 1.600 önlisans erkek ve kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. Devlet bünyesinde polis olarak görev almak isteyenler başvuru tarihi ve şartlarını merak ediyor. İşte, 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Devletin kadrosunda görev almak isteyen binlerce vatandaş POMEM polis alımı başvuruları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte POMEM başvuru kılavuzu yayınlanmış ve 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı bilinirken sınav takvimi de duyuruldu.

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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM VE PA İLE 27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM polis alımı başvuruları devam ediyor. POMEM 8 bin polis alımı için müracaatlar 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden E-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek.

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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ön başvurular 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

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POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?
POMEM alımı son dakika: 27. Dönem polis alımı ne zaman? EGM ve PA polis alımı başvuru şartları neler?

KPSS ŞARTI ARANACAK

01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olan adayların başvuru yapabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 52,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava ilişkin giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.