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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenciler dikkat... MEB son dakika: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenciler dikkat...
YKS konuları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler Yükseköğretim Kurumu Sınavları için gelecek açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılı YKS müfredatı hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler hangi konulardan sorumlu tutulacağını araştırmaya başladı. İşte, YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenciler dikkat...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 21:02
YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS müfredatına yönelik son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Sınavda hangi konulardan sorumlu olacağı ve detayların belli olmasının ardından YKS konuları için detaylar araştırılıyor. Bu bağlamda; YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Öğrenciler dikkat...
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 YKS müfredatına dair açıklamalarda bulundu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." 2021 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışı��ında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
YKS 2021 MÜFREDAT KONULARI NE OLACAK?
Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu..