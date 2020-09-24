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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...
27. Dönem POMEM alımı ne zaman? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında heyecan devam ediyor. 27. Dönem POMEM kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyor. 26. dönem kapsamında lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 aday alımı gerçekleştirilmişti. Peki, 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları neler? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:55
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