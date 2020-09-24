Bakan Süleyman Soylu: ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ''Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha Emniyet kadrolarına dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.'' ifadelerini kullanarak polis alımı bekleyenleri sevindirdi.