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Haberler Galeri POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

27. Dönem POMEM alımı ne zaman? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında heyecan devam ediyor. 27. Dönem POMEM kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını merak ediyor. 26. dönem kapsamında lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 aday alımı gerçekleştirilmişti. Peki, 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları neler? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:55
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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

27. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen POMEM alımlarının detayları merak ediliyor. 27. dönem kapsamında polis olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar heyecan içinde gelecek açıklamayı bekliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvuru tarihi henüz açıklanmadı. İlanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

Bakan Süleyman Soylu: ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ''Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha Emniyet kadrolarına dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.'' ifadelerini kullanarak polis alımı bekleyenleri sevindirdi.

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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

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POMEM adaylarında heyecan dorukta! 2020 EGM PA 27. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları...

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;