Burası İstanbul'un can damarı! Sazlıdere Barajı’nda korkutan görüntü İstanbul'dan gelen bu manzaralar endişeye sürükledi. İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:02
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,25'e indi. Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 11,23 seviyesine düştü.
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Suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görüldü. Ayrıca baraj çevresine piknik yapmaya gelen vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.
"İNSANLARIN BURAYI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRMESİNE Mİ YOKSA SULARIN ÇEKİLMESİNE Mİ ÜZÜLELİM" Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, "Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul'unda içme suyu havzasının yüzde 10'luk kısmı Sazlıdere Baraj'ından karşılanıyor. Ama şu anki durumda bizi tedirgin ediyor. Ayrıca biz neye üzülelim, insanların burayı çöplüğe çevirmesine mi, yoksa suların çekilmesine mi" dedi. "İNSANLARDA BURAYA GELİP PİKNİK YAPIYOR SONRA ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYOR" Pikniğe gelen kişilerin çöplerini bırakmasından şikayetçi olan İbrahim Yörük, "Bu sene kurudu gölümüz bu zamana kadar doluydu. İnsanlarda buraya gelip piknik yapıyor, sonra çöplerini bırakıp gidiyor. Bizde bir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu. "MAYIS AYINDA DA BİR YAĞMUR YAĞDI DAHA YOK" Toprakların kuruduğunu söyleyen Orhan Yavaş, "25 günde göl kurudu resmen. Göl kenarlarında pislik içinde.
Buraya gelenler çöplerini bırakıp gidiyor. Mayıs ayında da bir yağmur yağdı daha yok. Topraklarda kurudu" ifadelerini kullandı.