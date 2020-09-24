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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için KPSS 2020/11 tercihleri alındı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek tercih başvurularının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:51
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