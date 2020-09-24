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Haberler Galeri Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için KPSS 2020/11 tercihleri alındı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek tercih başvurularının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:51
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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için tercih işlemleri 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şoför, teknisyen ve aşçı gibi birçok kadroya yapılacak personel alımlarının detayları merak ediliyor. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/11 tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020/11 GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

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Son dakika: KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte yapılacak?

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.