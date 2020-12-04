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Haberler Galeri Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak işçi alımına başvurular başladı mı? On binlerce kişinin heyecanla beklediği işçi alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla 826 işçi alınacağını duyurmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:01
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Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

Son dakika haberi... İŞKUR aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nün müjdesini verdiği işçi alımının detayları merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı henüz duyurulmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler.

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Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapılacağını duyurdu.

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Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK

Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı.

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Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.