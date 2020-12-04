Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar...

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak işçi alımına başvurular başladı mı? On binlerce kişinin heyecanla beklediği işçi alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla 826 işçi alınacağını duyurmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL