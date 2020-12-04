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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... Mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak işçi alımına başvurular başladı mı? On binlerce kişinin heyecanla beklediği işçi alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla 826 işçi alınacağını duyurmuştu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:01
Son dakika haberi... İŞKUR aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nün müjdesini verdiği işçi alımının detayları merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı henüz duyurulmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu
tarım işçisi alımı yapılacağını duyurdu. ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK
Pakdemirli,
"Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı. 11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.