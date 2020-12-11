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Haberler Galeri POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis alımları için Eminyet Genel Müdürlüğü!ne bağlı Polis Akademisi tarafından beklenen açıklama geldi. Başvuru sürecinin e-Devlet POMEM ekranı üzerinden yapılacak. 30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuruda bulunacağı POMEM polis alımı sürecinde kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulunu önem arz edecek. İşte, POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.12.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 18:53
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından 8 bin polis alımı için başvurular başladı. Lisans mezunu 6 bin, Ön Lisans mezunu ise 2 bin polis alımı yapacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, başvurularda ön koşul olarak KPSS puanını baz alacak. Polislik başvurusu için lisans adaylarının KPSS puan barajı 60, Ön Lisans adayları için ise 65 olacak. İşte, POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI VE E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın,
önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) adayın istihdam edileceği POMEM 8 bin polis alımı için müracaatlar 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden E-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek

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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polislik başvurusu için şartlar şu şekilde olacak;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)

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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK

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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.