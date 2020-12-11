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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis alımları için Eminyet Genel Müdürlüğü!ne bağlı Polis Akademisi tarafından beklenen açıklama geldi. Başvuru sürecinin e-Devlet POMEM ekranı üzerinden yapılacak. 30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuruda bulunacağı POMEM polis alımı sürecinde kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulunu önem arz edecek. İşte, POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 18:46Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 18:53
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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POMEM 8 bin polis alımı: POMEM 27. Dönem alımları ne zaman? e-Devlet polis alımı başvuru şartları nelerdir?