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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: 2020-2021 okullar açılacak mı? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Yüz yüze eğitim... MEB SON DAKİKA: 2020-2021 okullar açılacak mı? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Yüz yüze eğitim...
Son dakika... 2020-2021 okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta toplanacak kabine toplantısını işaret ederek okulların tamamen ya da kademeli olarak 4 Ocak'ta açılabileceğini açıkladı. Yüz yüze yapılacak tek sınavla karne verilebileceği de konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk, soruları canlı yayında tek tek açıklamalarda bulundu. İşte, 2020-2021 okullar açılacak mı? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 22:19
2020-2021 okullar açılacak mı? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini artırmasının ardından kademeli eğitime geçen öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçti. Okulların 4 Ocak'ta açılıp açılmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları tek tek cevapladı. İşte, 2020-2021 okullar açılacak mı? Okullar bu yıl açılacak, açılmayacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK'TA BAŞLAYACAK MI?
MEB'da okullarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim 4 ocakta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları: DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.
4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.
YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI, SINAVLAR NASIL OLACAK?
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.