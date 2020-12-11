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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Koronavirüs sürecinde mahalle ve çarşıda önemli görevler üstlenen bekçiler için yeni alımlar yapılacak. "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 18:01
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