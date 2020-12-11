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Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Koronavirüs sürecinde mahalle ve çarşıda önemli görevler üstlenen bekçiler için yeni alımlar yapılacak. "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 18:01
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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına girmemize az süre kala bekçi alımı için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı için henüz açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgını sürecinde 2021 yılı için sağlık çalışanı ve bekçi alımı yapılması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.

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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.

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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

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Bekçi alımı son dakika 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşları...

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.