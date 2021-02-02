27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacağı duyurulmuştu. Başvurular ise 8-24 Aralık tarihleri arasında kabul edilmişti. Adaylar sınava girecekleri merkezleri araştırmaya başladı. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?