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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM 8 bin polis alımı: 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? POMEM 8 bin polis alımı: 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-24 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayan polis adayları, sınav giriş yerleri için gelecek açıklamayı bekliyor. 2021 yılına girdiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2021 22:25 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 22:25
27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacağı duyurulmuştu. Başvurular ise 8-24 Aralık tarihleri arasında kabul edilmişti. Adaylar sınava girecekleri merkezleri araştırmaya başladı. İşte, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 POMEM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.
27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
27. Dönem POMEM sınav yerleri henüz açıklanmadı. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.