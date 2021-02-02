ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak?

YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayal ettikleri üniversiteleri kazanmak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, YKS başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi olmak üzere yapılacak olan TYT, AYT, YDT 2021 yılı başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak?