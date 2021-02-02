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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak? ÖSYM sınav takvimi 2021: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak?
YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayal ettikleri üniversiteleri kazanmak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, YKS başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi olmak üzere yapılacak olan TYT, AYT, YDT 2021 yılı başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 22:45
YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için binlerce adayın beklediği geri sayım sürüyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınavda ter dökecek adaylar ise sınav sürecini yakından takip ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler ise YKS sınavb çalışmalarını sürdürüyor. İşte, YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuruları hangi tarihte başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2021!
YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihinde yapılacak. Kılavuzun da 4 Şubat'ta yayımlanması bekleniyor.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi: