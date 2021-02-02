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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Beklenen tarih ufukta görüldü" Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Mekanlar ne zaman yeniden açılacak? Bilim Kurulu... "Beklenen tarih ufukta görüldü" Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Mekanlar ne zaman yeniden açılacak? Bilim Kurulu...
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan belirgin düşüş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş ise her hafta toplanan Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, mekanlar ne zaman yeniden açılacak? Bilim Kurulu...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 18:37
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Mekanlar ne zaman yeniden açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeyi bekliyor. Dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında bazı kararlar alındı. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Mekanlar ne zaman yeniden açılacak? Bilim Kurulu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.
Prof. Dr. Sema Turan, alınan tedbirlere halkın uyum sağlaması ve aşı desteğinin de gelmesi ile birlikte Covid-19 vakalarındaki düşüşün yoğun bakımlara da olumlu yansıdığını söyledi. Virüsün zirve yaptığı dönemlerde bazen yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını hatırlatan Prof. Dr. Turan, son aylarda bu oranın yüzde 60'ın altına indiğini ve yoğun bakım yatakları konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.