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Haberler Galeri POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

POMEM mülakat sonuçları geldi mi? 2021 POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis olmak isteyen binlerce aday EGM PA açıklamalarını sorguluyor. 27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Eylül ayının son günleri işaret edilmişti. Mülakatlarda alınan puanın yüzde 50'si yerleştirme puanı olarak kullanılacak. EGM PA POMEM 27. dönem sonuçları hakkında son bilgileri sizler için derledik. İşte; 2021 POMEM sonuçlarının açıklanması beklenen tarih!

Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:20
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POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

POMEM mülakat sonuçları geldi mi? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. POMEM mülakat sonuçları için gözler EGM PA açıklamalarına çevrildi. Sonuçların pa.edu.tr adresinden yayınlanması bekleniyor. Sonuç duyurusu için Eylül ayının son günleri bekleniyordu. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, polis adaylarında beklenti tavan yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

PUANLAR NASIL HESAPLANIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

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POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?

MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILDI?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;