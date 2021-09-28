28 Eylül 2021, Salı
POMEM 27. dönem sonuçları EGM PA açıklamaları! 2021 pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları geldi mi?
POMEM mülakat sonuçları geldi mi? 2021 POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis olmak isteyen binlerce aday EGM PA açıklamalarını sorguluyor. 27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Eylül ayının son günleri işaret edilmişti. Mülakatlarda alınan puanın yüzde 50'si yerleştirme puanı olarak kullanılacak. EGM PA POMEM 27. dönem sonuçları hakkında son bilgileri sizler için derledik. İşte; 2021 POMEM sonuçlarının açıklanması beklenen tarih!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:20
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