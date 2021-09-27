27 Eylül 2021, Pazartesi
MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerektiğini araştırıyor. Peki, MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 23:44
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