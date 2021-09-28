Aziz Sancar Türkiye’nin gururu TOGG’un direksiyonuna geçti

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA

Prof. Dr. Sancar'ın, TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Aracımızda en modern, en gelişmiş radar teknolojileri ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.

