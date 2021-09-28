Aziz Sancar Türkiye'nin gururu TOGG'un direksiyonuna geçti
NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te Türkiye'nin otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, araçla ilgili Prof. Dr. Sancar'a bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021
14:43 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
14:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aziz Sancar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobil ile bilgi alan Prof. Dr. Sancar'a, Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşamasında olduğu ve önümüzdeki yıl inşaatın tamamlanacağı belirtildi.
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RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA Prof. Dr. Sancar'ın, TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, " Aracımızda en modern, en gelişmiş radar teknolojileri ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisi verildi.
Prof. Dr. Sancar, daha sonra 4X4 çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV sınıfı TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da Sancar'a eşlik etti. Sancar'a, fabrikanın tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde tasarlandığı bilgisi verildi.
Prof. Dr. Sancar, Amerika'da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Prof. Dr. Sancar'a, "
Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz" bilgisi verildi.
HİDROJEN YAKITLI ARACI DA İNCELEDİ Prof. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı da inceledi. Prof. Dr. Mandal, hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi.