POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POMEM 2021 TABAN PUANLARI KAÇ?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayınlanmadığı için POMEM 2021 taban puanları da henüz belli olmadı. Bizde POMEM ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.