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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...
POMEM başvuruları ne zaman? 2021 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans mezunu adayların POMEM için araştırmaları başladı. Polis olabilme hayali ile KPSS'ye katılan adaylar sınavdan kazandıkları puanlara göre POMEM'lere başvuru yapacak. Bu kapsamda POMEM taban puanları ve polislik başvuur tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...