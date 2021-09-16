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Haberler Galeri POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POMEM başvuruları ne zaman? 2021 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans mezunu adayların POMEM için araştırmaları başladı. Polis olabilme hayali ile KPSS'ye katılan adaylar sınavdan kazandıkları puanlara göre POMEM'lere başvuru yapacak. Bu kapsamda POMEM taban puanları ve polislik başvuur tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 11:22
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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

28. Dönem POMEM başvuru tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler POMEM başvurularına çevrildi. Polis olabilme umuduyla hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde başvuru tarihini araştırıyor. Peki, POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALIYOR?

Polislik başvurusu için akademinin talep ettiği başvuru türü P3 olacak. Genellikle KPSS P3 puanı olarak en az 60 talep edilmektedir. Adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı, genel bir ortalama oluşturmaktadır.

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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POMEM 2021 TABAN PUANLARI KAÇ?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayınlanmadığı için POMEM 2021 taban puanları da henüz belli olmadı. Bizde POMEM ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sürecinn tamamlanması ile birlikte yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: