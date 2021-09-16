Hakimlik sınav ilanı yayınlandı mı? 2021’de hakimlik savcılık sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi duyurular...

Mezun olan öğrencilere, Mecelle'de ifade edilen hakimlik tanımının meslek hayatları boyunca daima bir prensip olarak akıllarında tutmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Gül, "Mecelle'de hakimi tanımlarken 'hakîm; fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn' olarak tarif edilir. Yani hakim bilgedir, anlayış sahibidir, basiret sahibidir, saygındır, güvenilirdir, dosdoğrudur, hiç kimsenin önünde eğilmez ve metin sağlam bir karakterdir diye tanımlanmıştır. İşte sizler de bu mesleğe girdiğinizde bu anlayış içerisinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.