Hakimlik sınav ilanı yayınlandı mı? 2021'de hakimlik savcılık sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi duyurular...
Hakimlik savcılık sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz aylarda 1000 kişilik idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardınan gözler alımların yapılacağı tarihe çevrildi. Başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, hakimlik sınav ilanı yayınlandı mı? 2021'de hakimlik savcılık sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.09.2021
12:07
Hakimlik savcılık sınavı ne zaman? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temmuz ayında yaptığı açıklamada, 1000 hakim savcı alımı yapılacağını duyurmuştu. Eylül ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde alımların hangi tarihlerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hakimlik sınav ilanı yayınlandı mı? 2021'de hakimlik savcılık sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi duyuru yayınlandı mı? İşte cevaplar...
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HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılı hakimlik ve savcılık sınav tarihi henüz belli olmadı. Adalet Bakanlığı ile ÖSYM aracılığıyla yapılması beklenen hakimlik savcılık alımları ile ilgili ilanın yayınlanmasının ardından detaylar belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Söz konusu alımlar için ilan yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ADALET BAKANI GÜL AÇIKLAMIŞTI
Yıl sonunda hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
"Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, avukatlıktan, idari yargı hakimliği ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Mezun olan öğrencilere, Mecelle'de ifade edilen hakimlik tanımının meslek hayatları boyunca daima bir prensip olarak akıllarında tutmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Gül,
"Mecelle'de hakimi tanımlarken 'hakîm; fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn' olarak tarif edilir. Yani hakim bilgedir, anlayış sahibidir, basiret sahibidir, saygındır, güvenilirdir, dosdoğrudur, hiç kimsenin önünde eğilmez ve metin sağlam bir karakterdir diye tanımlanmıştır. İşte sizler de bu mesleğe girdiğinizde bu anlayış içerisinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI NELER?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,