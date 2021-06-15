POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Polislik sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem alımları için sınav yerlerine yönelik açıklama geldi. Fiziki yeterlilik parkurunda ter dökecek olan adaylar Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruları yakından takip ediyor. İşte, Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?