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Haberler Galeri POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Polislik sözlü mülakat ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem alımları için sınav yerlerine yönelik açıklama geldi. Fiziki yeterlilik parkurunda ter dökecek olan adaylar Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruları yakından takip ediyor. İşte, Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Giriş Tarihi: 15.06.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 00:28
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POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Uzun süredir beklenen açıklama sonrasında gözler mülakatlara çevrildi. Diğer yandan 28. Dönem POMEM alımları içinde geri sayım başladı. İşte, Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

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POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.

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POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

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POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.