15 Haziran 2021, Salı
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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'de sona doğru... Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:43
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