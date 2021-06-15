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Haberler Galeri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'de sona doğru... Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:43
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Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

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Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.