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Haberler Galeri Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 400 bekçi alımının ardından gözler gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Polis Akademisi ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 10.000 bekçi alımına yönelik son dakikalar takip ediliyor. Diğer yandan adaylar bu yıl bekçi alımının olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 17:47
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Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı yeni alımlar için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Diğer yandan adaylar özel sektörden yayınlanan güncel bekçi alım ilanlarını yakından takip ediyor. Polis Akdemisi ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılında yapılması beklenen Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

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Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,