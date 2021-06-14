Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 400 bekçi alımının ardından gözler gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Polis Akademisi ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 10.000 bekçi alımına yönelik son dakikalar takip ediliyor. Diğer yandan adaylar bu yıl bekçi alımının olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...