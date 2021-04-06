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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM 2021 sınav tarihi: POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı... POMEM 2021 sınav tarihi: POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı...
POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek duyurular yakından takip ediliyor. 8-24 Aralık tarihlerinde başvuruları tamamlanan POMEM sınavları için gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Kamu personeli alımları için her dönem farklı tarihlerde alımlar gerçekleşiyor. İşte, POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 16:39
POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı için başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM alımları için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk döneminde polis alımı detayları merak ediliyor. İşte, POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için POMEM polis alımı son günlerde merak konusu oluyor.
Kamuda istihdam sağlamak için kadın ve erkek başvuruları ilgili kurumların resmi sitesinde yayınlanacak. 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı tarihinin henüz netlik kazanmadığı biliniyor.
27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.