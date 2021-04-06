POMEM 2021 sınav tarihi: POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı...

POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı için başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM alımları için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk döneminde polis alımı detayları merak ediliyor. İşte, POMEM 2021 sınav tarihi ne zaman? EGM ve PA 27. dönem polis alımı...