Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı için dikkat... 2021 bekçi alımı ne zaman, olacak mı? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte şartlar... Bekçi alımı için dikkat... 2021 bekçi alımı ne zaman, olacak mı? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte şartlar...
2021 bekçi alımı ne zaman, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı yeni yılda alımı olup olmayacağını merak ediyor. Bekçilik başvuru şartlarında yapılan düzenleme sonrasında alımlar ve hangi illerde olacağı sorgulaması sürüyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, olacak mı? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 15:59
Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girilmesinin ardından bekçi alımı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Bekçi olabilmek için süreci takip eden binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinde yapılan düzenleme sonrasında atılacak adımlarda gündemin ilk sırasında bulunuyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, olacak mı? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,