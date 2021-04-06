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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri mezun olmanın heyecanını yaşıyor. AÖL öğrencileri 2020/1 dönemi diplomalarının verileceği tarihi merak ediyor. Konuya ilişkin "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-1 DÖNEMİ DİPLOMA İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE" isimli yönerge yakından takip ediliyor. İşte, AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 21:31
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...