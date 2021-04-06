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Haberler Galeri AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri mezun olmanın heyecanını yaşıyor. AÖL öğrencileri 2020/1 dönemi diplomalarının verileceği tarihi merak ediyor. Konuya ilişkin "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-1 DÖNEMİ DİPLOMA İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE" isimli yönerge yakından takip ediliyor. İşte, AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 21:31
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca öğrenciler mezun olmak için gerekli kredi miktarı da merak ediliyor. Yapılan sınavların ardından son sınıfta yer alan öğrenciler diplomaların verileceği tarih için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haberimizde yer alacak. İşte, AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

2021 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavlarını başarıyla vermiş ve mezun durumdaki öğrenciler Açıköğretim lise diplomalarını almak için gün sayıyor. Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor.

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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir.

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AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...
AÖL son dakika: AÖL diploma ne zaman verilecek 2021? Diplomalar için kritik tarih...

Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.