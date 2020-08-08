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Haberler Galeri Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? Her yıl polis alımları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Polis olmak isteyen adaylar başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. POMEM 27. dönme başvuruları ne zaman? Peki, Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 18:54
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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. EGM ve POMEM tarafından geçen sene 7 bin polis alımı yapılmıştı. Peki, Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Geçmiş alımlarda adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.