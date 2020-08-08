Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. POMEM tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. EGM ve POMEM tarafından geçen sene 7 bin polis alımı yapılmıştı. Peki, Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...