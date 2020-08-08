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Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir?
Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? Her yıl polis alımları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Polis olmak isteyen adaylar başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. POMEM 27. dönme başvuruları ne zaman? Peki, Polislik taban puanı 2020 TYT kaç? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 18:54
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