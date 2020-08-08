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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?
DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? Üniversite 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlayan adaylar, DGS sınavı ile 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yapabilecekler. 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınav 10:15'te başlayacak. Sınava girecek adaylar kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 16:47
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