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Haberler Galeri Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? Üniversite 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlayan adaylar, DGS sınavı ile 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yapabilecekler. 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınav 10:15'te başlayacak. Sınava girecek adaylar kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 16:47
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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 9 Ağustos tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 10:15'te başlayacak. ÖSYM sınava girecek adaylara sınav saatine dikkat etmelerini, saat 10:00'dan sonra gelenlerin alınmayacakları uyarısında bulundu. Peki, DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

DGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

DGS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

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Adaylar merak ediyor! DGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? DGS sınavı kaçta başlayacak?

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)