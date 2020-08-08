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Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi ve YKS sınavında başarı sağlayan adayların gündeminde yer alıyor.Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi 31 Ağustos olarak açıklamıştı. Öğrencilerin gözü YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasında. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 19:58
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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Sorularının cevapları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Pandemi döneminde alınan karar doğrultusunda üniversitler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Yeni eğitim-öğretim yılına kısa süre kalmasının ardından öğrenciler uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.