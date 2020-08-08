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YÖK Başkanı son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi ve YKS sınavında başarı sağlayan adayların gündeminde yer alıyor.Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi 31 Ağustos olarak açıklamıştı. Öğrencilerin gözü YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasında. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler Eylül'de açılır mı? Uzaktan, online eğitim...
Giriş Tarihi: 08.08.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 19:58
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