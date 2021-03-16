20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde? Bu hafta sonu...

Bu hafta sonu yasak var mı? Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Bilindiği üzere, iki haftalık periyotlar halinde vaka sayısına göre illerin hangi risk grubunda yer alacağı belirlenecekti. İlk iki haftalık sürecin tamamlanmasının ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Başkan Erdoğan söz konusu kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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