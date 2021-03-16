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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde? Bu hafta sonu... 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde? Bu hafta sonu... Bu hafta sonu yasak var mı? Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte gözler bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. Bilindiği üzere, iki haftalık periyotlar halinde vaka sayısına göre illerin hangi risk grubunda yer alacağı belirlenecekti. İlk iki haftalık sürecin tamamlanmasının ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Başkan Erdoğan söz konusu kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:36
20-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İçişleri Bakanlığ'nın yayımladığı genelgeye göre, kısıtlamaların illerdeki vaka sayısına göre değişiklik göstereceği bildirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Bu hafta sonu yani 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü yasakları hangi illerde? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20-21 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Buna göre, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü (15 Mart) toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz. V atandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."