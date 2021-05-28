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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmenin son günlerine geldiğimiz dönemde 1 Haziran'da hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Aşılama uygulamasının etkisini göstermesi ve alınan tedbirler sonrasında vaka sayılarında düşüş gözlendi. Hal böyle olunca halen uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kapalı mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 23:00
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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. Kademeli normalleşme sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Kapalı olan mekanlar ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için alınacak karar merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.