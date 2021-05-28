Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...

Kabine toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmenin son günlerine geldiğimiz dönemde 1 Haziran'da hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Aşılama uygulamasının etkisini göstermesi ve alınan tedbirler sonrasında vaka sayılarında düşüş gözlendi. Hal böyle olunca halen uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kapalı mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? 1 Haziran'da hangi kararlar açıklanacak? Yasaklarda flaş değişiklik...