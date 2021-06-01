Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis memurları tayinlerin açıklanacağı tarih için beklemeye konuldu. Polis tayinleri için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü gelişmeleri son dakika olarak duyuracak. İşte, polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...