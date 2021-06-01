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Haberler Galeri Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

Polis tayinleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları 2021 senesi atama takvimini merak ediyor. Ülkenin farklı illerinde görev yapan polis memurları tarafından atamaların yapılacağı tarih merakla bekleniyor. İşte, polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 20:39
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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis memurları tayinlerin açıklanacağı tarih için beklemeye konuldu. Polis tayinleri için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü gelişmeleri son dakika olarak duyuracak. İşte, polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

2021 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 Yılı Atama Ve Yer Değiştirme İşlemleri Gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

İlk tercihlerini 08 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapmış olan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor.

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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

Tercihlerini Şubat ayında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri ise 15 Şubat 2021 ve 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...

EGM polis tayin sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil. Polislerde zamandışı atamalar ise genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı olmadan yönetmelikte bulunan sebeplerle senenin her ayında gerçekleştirilebiliyor.