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Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...
Polis tayinleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları 2021 senesi atama takvimini merak ediyor. Ülkenin farklı illerinde görev yapan polis memurları tarafından atamaların yapılacağı tarih merakla bekleniyor. İşte, polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? Sonuçlar...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 20:39
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